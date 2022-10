Recharge Resources beabsichtigt Ausgliederung des Nickelprojekts Pinchi zur Gründung eines neuen börsennotierten Unternehmens - "NextCharge Metals" -, das sich im Besitz der bestehenden Recharge-Aktionäre befinden wird

Vancouver, BC - 20. Oktober 2022 - Recharge Resources Ltd. ("Recharge" oder das "Unternehmen") (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt Pläne bekannt, das zu 100 % unternehmenseigene Nickelprojekt Pinchi Lake, das sich etwa 15 bis 30 km nordwestlich von Fort St. James und 120 km nordwestlich von Prince George im Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia befindet, auf eine neue Tochtergesellschaft ("SpinCo" oder "NextCharge") zu übertragen, Finanzmittel für SpinCo bereitzustellen und anschließend die Aktien von SpinCo ("SpinCo-Aktien") im Verhältnis 1:3 an die eingetragenen Aktionäre von Recharge auszuschütten. Die Aktionäre von Recharge würden damit sowohl Aktien von Recharge als auch von SpinCo in den vorgeschlagenen Verhältnissen besitzen.

Recharge strebt den 5. Dezember 2022 als Datum des Inkrafttretens der geplanten Ausgliederung an, wobei die an diesem Datum eingetragenen Aktionäre Anteile an SpinCo erhalten werden. Für SpinCo wurde der Name NextCharge Battery Metals Corp. reserviert. Das Unternehmen hat sich die Website (www.nextchargemetals.com) gesichert und mit dem Aufbau der geplanten NextCharge-Website begonnen.

CEO David Greenway erklärt: "Angesichts eines vollständig finanzierten Bohrprogramms bei Brussels Creek, auf dessen Genehmigung wir derzeit warten, sowie einer Abnahmevereinbarung (LOI) für Lithiumlieferungen, einer Technologielizenz für den mehrstufigen Aufbau eines EkosolveTM-Lithiumextraktionsbetriebs mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr und eines für 2022 geplanten, vollständig finanzierten Bohrprogramms für eine Bohrung mit Produktionsdurchmesser auf dem Lithium-Sole-Projekt Pocitos 1 sehen wir die perfekte Gelegenheit, durch die Ausgliederung des vollständig qualifizierten Nickelprojekts Pinchi Lake in ein separates, auf Entdeckungen ausgerichtetes börsennotiertes Unternehmen einen Mehrwert für Anleger zu schaffen."

Greenway weiter: "Wir glauben, dass der Markt unser Portfolio von Batteriemetallprojekten nicht in seiner Gesamtheit bewertet und sehen dies als die ideale Lösung, um sicherzustellen, dass beide Projekte die Aufmerksamkeit bekommen und die Bewertung erreichen, die ihnen gerecht werden, wobei für jedes Projekt ein eigenes Team aufgebaut wird. Damit könnte Recharge nicht nur sein Hauptaugenmerk auf die Bohrungen bei Brussels Creek und die Etablierung einer Ressource auf dem Projekt Pocitos 1 richten, sondern auch den Aktionären von Recharge die Möglichkeit geben, an der Gründung eines neuen, auf Batteriemetalle fokussierten Explorationsunternehmens teilzuhaben und davon zu profitieren. Da die Aktionäre für je drei Recharge-Aktien eine Spinco-Aktie erhalten sollen, ergibt sich für unseren Investitionsansatz eine überzeugende neue Dynamik, nachdem die Anleger Anteile an zwei börsennotierten Unternehmen halten werden, die sich auf zwei klaren Kursen befinden."

Das Management des Unternehmens sieht derzeit vor, dass die Aktionäre von Recharge am Stichtag eine SpinCo-Aktie für je drei Stammaktien von Recharge erhalten werden und dass die SpinCo-Aktien einer Weiterverkaufsbeschränkung unterliegen werden, wobei 25 % der SpinCo-Aktien zum Zeitpunkt des Abschlusses der Ausgliederung von der Beschränkung befreit werden. Danach sollen alle vier Monate weitere 25 % freigegeben werden.

Der Abschluss der vorgeschlagenen Ausgliederungstransaktion und die geplante Ausschüttung der SpinCo-Aktien an die Recharge-Aktionäre sind an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, darunter der Abschluss der Analysen zur rechtlichen und steuerlichen Strukturierung, der Abschluss der Finanzanalyse, die Festlegung der Struktur und des Betrags der Finanzausstattung von SpinCo durch Recharge, die Festlegung der endgültigen Einzelheiten der Transaktion, die Bestellung des Board und des Managementteams für SpinCo, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die erforderliche Zustimmung der Aktionäre und die Notierung der SpinCo-Aktien an der Canadian Securities Exchange.

Es gibt keine Gewissheit, dass die Ausgliederungstransaktion zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen werden wird. Das Board von Recharge kann beschließen, die Transaktion nicht durchzuführen, falls sich die Marktbedingungen oder das Interesse der Investoren ändern sollten oder falls sich eine andere Gelegenheit ergeben sollte, die den Wert für die Aktionäre von Recharge in ähnlicher Weise erhöhen würde.

Das Unternehmen wird aktuelle Informationen bereitstellen, sobald weitere Einzelheiten der geplanten Ausgliederungstransaktion feststehen.

Über das Nickelprojekt Pinchi Lake

Die Nickelprojekte Murray Ridge und Pinchi Lake befinden sich etwa 15 bis 30 km nordwestlich von Fort St. James bzw. 120 km nordwestlich von Prince George im Zentrum von British Columbia. Das Projekt wurde früher von Nanton Nickel Corp. erkundet. Die Projekte bestehen aus drei separaten Schürfrechteblöcken mit einer Gesamtfläche von 3.917,326 Hektar (9.679,92 Acres), die sorgfältig ausgewählt wurden, um die besten Probenahmeergebnisse (über 0,20 % Nickel in Gestein) zu umfassen, die von Nanton Nickel Company im Jahr 2013 kurz nach der Entdeckung des Nickelkonzessionsgebiets Decar im Besitz von FPX Nickel Corp. bekannt gegeben wurden. Es wurde bestätigt, dass Awaruit ein Bestandteil der Nickelwerte ist.

Die geologische Beschaffenheit des Nickelprojekts Decar, das 60 km weiter südwestlich liegt, ist eine analoge Reihe von ultramafischen Intrusionen, die eine umfassend disseminierte, grobkörnige Awaruitmineralisierung beherbergen. Awaruit (Ni2Fe-Ni3Fe) besteht zu etwa 75 % aus Nickel, zu 25 % aus Eisen und zu 0 % aus Schwefel und wird daher als natürlicher Stahl erachtet. Da es keinen Schwefel enthält, kann das Konzentrat direkt an die Stahlwerke geliefert werden, ohne dass Verhüttungs- und Raffinationskosten anfallen, weshalb die Umweltauswirkungen minimal sind. Weitere Details zum Projekt finden Sie auf der Website des Unternehmens oder in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. August 2021.





Nickelprojekt Pinchi Lake: https://recharge-resources.com/projects/murray-ridge-pinchi-lake/Summary

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram zu folgen.

Für das Board of Directors,

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Recharge Resources Ltd.

Joel Warawa

Tel: 778-588-5473

E-Mail: info@recharge-resources.com

Website: https://recharge-resources.com/

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

