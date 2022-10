Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Mobileum, der weltweit führende Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, gab heute bekannt, dass Miguel Carames dem Unternehmen beigetreten ist und die Rolle des Senior Vice President (SVP) für Roaming, Netzwerkdienste und Sicherheit übernommen hat. In dieser Position wird Miguel Carames für Strategie und Geschäftstätigkeiten in den Geschäftsbereichen Roaming und Sicherheit verantwortlich sein."Wir freuen uns, dass Miguel nun Teil des Mobileum-Teams ist. Seine Branchenexpertise ist unübertroffen. Während wir unsere Angebote weiter ausbauen, werden das Verständnis und die Führungsposition von Miguel definitiv zum weiteren Erfolg beitragen", so Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum.Zuletzt war Miguel Carames als Executive Director of Cloud & Technology Planning bei Verizon tätig, wo er für die Leitung der Technologiestrategie und die Planung für Wireless Core (4G und 5G), Cloud, Multi-Access Edge Compute (MEC), Orchestrierung und neue Technologien verantwortlich war. Während seiner Tätigkeit bei Verizon war er auch für die Teams in den Bereichen Netzwerkbetrieb & Engineering und Netzwerkplanung sowie Produktentwicklung zuständig. Bevor er zu Verizon kam, hatte Miguel Carames leitende Positionen im Engineering bei Motorola inne.Er hat einen MSc in Elektrotechnik von der Universitat Politécnica de Valéncia (UPV), einen Postgraduierten-Abschluss vom Instituto Superior Técnico (Lissabon) und einen MBA vom Jack Welch Management Institute.Informationen zu Mobileum Inc.Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mobileum.com und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mobileum-stellt-miguel-carames-als-neuen-svp-fur-roaming-netzwerkdienste-und-sicherheit-vor-301654944.htmlPressekontakt:Zack Rearick,Brian Communications,zrearick@briancom.com,+1 (724) 594-3824; Sandra Almeida,Media and Corporate Communications - Mobileum,sandra.almeida@mobileum.com,+351 939650229Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146409/5349769