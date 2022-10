Auf dem Weg zur Marktpremiere des U6 in Europa hat Aiways einen weiteren Schritt getätigt. Ab sofort kann in Europa auf einer neu eingerichteten Website Interesse für den Aiways U6 bekundet werden. Preise gibt es noch nicht - dafür ist klar, dass es in Europa zunächst nur eine Batterie-Version geben wird. Die Registrierung ist der erste Schritt zur Vorbestellung und garantiert laut Aiways, dass man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...