ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nestle nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 126 auf 115 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Lebensmittelhersteller sei das Wachstum aus eigener Kraft insgesamt besser als erwartet ausgefallen, jedoch habe das Mengenwachstum etwas enttäuscht, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schweizer hätten mit einer starken Vergleichsbasis sowie anhaltenden Lieferproblemen zu kämpfen gehabt. Reaktionen auf Preiserhöhungen hingegen hätten sich bisher insgesamt in Grenzen gehalten. Sein Kursziel senkt der Experte in der Folge höherer Zinsen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 12:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

NESTLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de