Neue Gentechnik macht es möglich, die kleine Wasserlinse, im Volksmund Entengrütze genannt, als im Vergleich zur Sojabohne wesentlich ergiebigere und umweltschonendere Quelle für Biokraftstoffe zu verwenden. Die Zahlen sind vielversprechend. Eine neue Variante der kleinen Wasserlinse soll 100 Mal mehr Öl in der Trockenmasse anreichern, als sie das in der Natur täte. Damit würde sie siebenmal so viel Öl produzieren wie die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...