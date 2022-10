Der Antagonist Anti-CD89 wird zur Behandlung von linearer bullöser IgA-Dermatose entwickelt.

JJP Biologics, ein auf die Entwicklung proprietärer biologischer Wirkstoffe für personalisierte Medizinansätze spezialisiertes Unternehmen, meldete, dass die Europäische Kommission den Antrag des Unternehmens auf Ausweisung seines Produktkandidaten JJP-1212 als Arzneimittel für seltene Leiden zur Behandlung der linearen bullösen IgA-Dermatose (LABD) bewilligt hat. Im Anschluss an die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat die Europäische Kommission bestätigt, dass die beabsichtigte Behandlung dieser Krankheit mit JJP-1212 den Status als Arzneimittel für seltene Leiden rechtfertigt. Als Grundlage hierfür dienen nicht-klinische In-vitro- und In-vivo-Daten, die ein Nachlassen des Zustroms von Granulozyten in die Basalmembran-Zone der Haut und eine Reduktion der Entzündungs-Biomarker zeigen und damit die Schlüsselelemente in der Pathogenese der LABD-Hautblasenbildung bekämpfen.

Bei LABD handelt es sich um eine chronische Erkrankung, die zu schweren Einschränkungen führt und zur Erblindung und Blasenbildung führen kann. Zudem gibt es derzeit in der Europäischen Union keine zugelassenen Medikamente gegen LABD. Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass zum Zeitpunkt der Antragseinreichung etwa 0,3 von 10.000 Personen in der Europäischen Union von LABD betroffen sein könnten.1

"Die durch die EMA erfolgte Ausweisung von JJP-1212 als Arzneimittel für seltene Leiden bestätigt die wissenschaftlichen und unternehmerischen Entscheidungen von JJP Biologics. Man hat aufgezeigt, dass JJP-1212 auf den zentralen Mechanismus von LABD abzielt, indem es die IgA-CD89-Interaktion antagonisiert", so Louis Boon, Chief Scientific Officer von JJP Biologics. "Wir freuen uns sehr, eine potenzielle neuartige Therapie für Patienten bereitstellen zu können, die an dieser extrem seltenen Hautkrankheit mit bisher ungedecktem medizinischem Bedarf leiden."

Durch die Klassifizierung dieses Medikaments in die Gruppe der Arzneimittel für seltene Leiden bietet die EMA wissenschaftliche und protokollarische Beratung an. "Diese Entscheidung der Europäischen Kommission wirkt sich auch erheblich auf die Straffung des Zeitplans für die klinische Entwicklung aus. Wir fühlen uns verpflichtet, diese Entscheidung so umzusetzen, dass das Medikament den Patienten schnell zu Verfügung steht", so Pawel Szczepanski, Chief Operations Officer von JJP Biologics.

Über JJP Biologics:

JJP Biologics sp. z o.o. ist ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung proprietärer biologischer Wirkstoffe und entsprechender Begleitdiagnostika spezialisiert ist, die eine personalisierte Behandlung ermöglichen. JJP Biologics ist ein privat finanziertes Biotechnologieunternehmen, das sowohl eigene Produktkandidaten entwickelt als auch Projekte in Kooperation mit wissenschaftlichen Partnern durchführt. Die Programme des Unternehmens zielen auf allgemeine Immunpfade ab, die bei Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen Anwendung finden. JJP Biologics verfügt derzeit über eine Reihe von Programmen, unter anderem das am weitesten fortgeschrittene Programm JJP-1212 und ein Anti-CD270-Programm für die Immunonkologie. https://jjpbiologics.com/

1 JJP Biologics führte eine systematische Analyse der veröffentlichten Literatur und der relevanten EU-Datenbanken (Listeneinträge) durch.

