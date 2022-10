Liverpool, England and Mannheim, Germany (ots/PRNewswire) -Reputation (https://reputation.com/), der weltweit führende Anbieter von Reputation Experience Management, gab heute die Ernennung von Matthias Schmitt zum Vice President und Managing Director, DACH, bekannt. In dieser Funktion wird Matthias Schmitt seine umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen und führenden Unternehmen der Automobilbranche nutzen, um für die aktuellen und potenziellen Kunden von Reputation in der Region einen Mehrwert und greifbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."Wir freuen uns sehr, Matthias im Reputation-Team willkommen zu heißen", sagt Anthony Gaskell, Managing Director EMEA. "Seine bisherige Erfahrung in kundenorientierten Positionen, zusammen mit seiner Expertise in der Automobilindustrie, wird zweifellos dazu beitragen, die Präsenz von Reputation in der DACH-Region weiter auszubauen, während wir in Europa weiter wachsen."Mit fast 30 Jahren Berufserfahrung kommt Matthias Schmitt zu Reputation von HERE Technologies, wo er mehrere kundenorientierte und leitende Positionen in einer Vielzahl von Abteilungen innehatte, darunter Geschäftsentwicklung, Kunden- und strategisches Programmmanagement sowie Produktmanagement im Automobilbereich. In seiner letzten Position bei HERE als Senior Director Professional Services war er Teil des Professional Services LT und verantwortlich für den Aufbau und die Skalierung einer globalen Professional Services Organisation.Matthias Schmitt ergänzt die globale Expertise von Reputation in der Automobilbranche. Während seiner Zeit bei HERE hat er mit führenden Unternehmen der Automobilindustrie zusammengearbeitet - darunter große OEMs und Tier-1-Zulieferer. Er war zudem dafür zuständig, Lösungen in den Bereichen Connected Navigation, Advanced Driver Assistance und automatisiertes Fahren zu entwickeln und zu liefern."Das Wertversprechen von Reputation hat mich wirklich beeindruckt. Die 360-Grad-Reputationsmanagement-Plattform ist ein Muss für jedes verbraucherorientierte Unternehmen, dem eine großartige Customer Journey wichtig ist", so Matthias Schmitt. "Ich freue mich darauf, dem Reputation Team beizutreten, unsere Aktivitäten in der DACH-Region - der Heimat einiger der innovativsten Unternehmen der Welt - zu leiten und mit unseren aktuellen und potenziellen Kunden zusammenzuarbeiten, um das weitere Wachstum in Europa zu fördern."Mehr über die Präsenz von Reputation in der DACH-Region erfahren Sie unter www.reputation.com/de.Über Reputation Reputation ist die Plattform, die Kundenfeedback von der Akquisition bis zur Loyalität verwaltet. Als Augen und Ohren eines Unternehmens in den Bereichen, in denen Kunden sprechen, posten, bewerten und empfehlen, analysiert Reputation riesige Mengen öffentlicher und privater Feedback-Daten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, auf die Unternehmen reagieren und das Kundenerlebnis verbessern können. Reputation wird von Marlin Equity Partners, Bessemer Ventures und Kleiner Perkins unterstützt und nutzt Kundenfeedback, um das Wachstum von Unternehmen auf der ganzen Welt zu beflügeln. Mehr Informationen auf reputation.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/reputation-stellt-matthias-schmitt-als-leiter-des-deutschlandgeschafts-ein-301655075.htmlPressekontakt:Colette McLaughlin,Reputation,cmclaughlin@reputation.com; MikeWorldWide für Reputation,reputation@mww.comOriginal-Content von: Reputation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166022/5349882