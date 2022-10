Nasdaq Stockholm AB: Delisting of instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc (516/22)

As from October 21, 2022, the instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc below will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN MINI S LATOUR AVA 14 GB00BNTPFB23 MINI S TESLA AVA 103 GB00BNV3P706 MINI S SANDG AVA 2 GB00BL07C782 BEAR EQUINR X5 AVA 2 GB00BL01HX10 MINI S SBBB AVA 20 GB00BNV2C326 MINI S FACE AVA 44 GB00BNV15P22 MINI S HMS AVA 03 GB00BNTR8H56 MINI S INSTAL AVA 9 GB00BNTP8240 MINI S PAYPAL AVA 6 GB00BL089038 MINI S ADDTB AVA 15 GB00BNTS4691 MINI S KNOW AVA 2 GB00BNTQVS49 MINI S EQT AVA 18 GB00BNV0ZC69 MINI S CAST AVA 19 GB00BNTP5N48 MINI S NKLA AVA 1 GB00BNV3ZY78 MINI S LUMI AVA 29 GB00BL06V909 MINI S PLUG AVA 10 GB00BNTSQ189 MINI S DBK AVA 06 GB00BW6N7054 TURBO S OMX AVA 1295 GB00BNTT0B98 TURBO S OMX AVA 1273 GB00BNTRZJ60 MINI L OMX AVA 394 GB00BKZY5455 TURBO S NASD AVA 202 GB00BNV2MV02 TURBO S SP50 AVA 217 GB00BL08F494 TURBO S NASD AVA 207 GB00BNV2PD35 MINI S SILV AVA 207 GB00BNV4DX58 MINI S KAKAO AVA 75 GB00BG63KP90 MINI S WTI AVA 62 GB00BNV4JF96 TURBO S SILV AVA 158 GB00BNV4DW42 MINI S GULD AVA 180 GB00BL02B876 MINI S COPPER AVA 17 GB00BNV2B021 MINI S US30Y AVA 20 GB00BNTV2757 MINI S US2Y AVA 5 GB00BL04PL45 MINI S JD AVA 002 GB00BNTS3065 MINI S BAIDU AVA 13 GB00BL07FF75 The last day of trading will be October 20, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.