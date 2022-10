Rücktritt der Premierministerin des vereinigten Königreichs nach nur 6 Wochen Amtszeit

Werbung



Liz Truss kündigt ihren Rücktritt vom Amt der britischen Premierministerin an. Außerdem: Investieren sie in ihr Zertifikatewissen - und das kostenlos. Mit den Artikeln unserer Akademie.



Vor weniger als zwei Monaten trat sie ihre Amtszeit an - nun erklärte sie bereits ihren Rücktritt. Die britische Premierministerin Liz Truss hatte das Amt von ihrem Vorgänger Boris Johnson übernommen. Durch die von ihr geplanten Steuererleichterungen war sie allerdings seit Anfang ihrer Amtszeit unter Druck. Nachdem die Situation am heutigen Donnerstag einen erneuten Höhepunkt erzielte, als mehrere Abgeordnete öffentlich bekanntgaben ihr das Vertrauen zu entziehen, gab sie nun in einer Rede bekannt, das Amt nicht weiter erfüllen zu können. Sie bliebe jedoch im Dienst bis ein:e Nachfolger:in gefunden worden sei. Das britische Pfund sowie der britische Aktienmarkt reagierten stabil bis gestärkt auf diese Meldung.





Sie interessieren sich für Derivate, Zertifikate und/oder Optionsscheine unterschiedlicher Art und ihre Funktionsweise? "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen." Dies hat schon Benjamin Franklin vor langer Zeit gesagt. In unserer hauseigenen Zertifikate-Akademie der HSBC können Sie sich über einzelne Funktionsweisen und Produkte als auch über praktisch anwendbare Strategien informieren. Zudem bieten wir regelmäßig Webinare an. Falls sie das gestrige Webinar verpasst haben sollten - kein Problem. Eine Aufzeichnung ist selbstverständlich auch in unserer Mediathek verfügbar.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?