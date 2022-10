Lam Research hat mit seinen Zahlen heute die Anleger erfreut. Der Konzern gab eine solide Umsatzprognose für das laufende Quartal ab und meldete höhere Gewinne als erwartet. Das macht die Aktie zum Top-Gewinner am heutigen Donnerstag im NASDAQ 100. Der Blick auf die bisherige Jahresperformance macht indes keine Freude. Wie sind die Aussichten?"Eine solide Ausführung in Kombination mit einer Entspannung der Lieferkette führte zu einer starken Gesamtleistung", sagte CEO Tim Archer in der Quartals-Mitteilung. ...

