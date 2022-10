Auf geht's in Runde zwei. Bereits in der Auftaktrunde in der vergangenen Woche hatten die Kandidaten ihre ersten Positionen platziert. Alfred Maydorn (Autor des Börsendienstes "maydornreport"), Martin Weiß (stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR) und Lars Winter (stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins BÖRSE ONLINE) kämpfen um den Titel "Depot Champ 2022". In der zweiten Folge wagen wir einen Blick auf die ersten Positionen: Wie haben sie sich entwickelt? Wird sich jemand von einer Position trennen? Welche Werte finden heute den Weg ins Depot? Freuen Sie sich auch heute wieder auf eine spannende Ausgabe von "Depot Champ". Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie dabei sind und wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuschauen. Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1