FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEABODY ENERGY DL-,01 PBE US7045511000
AB/FROM ONWARDS 20.10.2022 17:54 CET
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PEABODY ENERGY DL-,01 PBE US7045511000
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