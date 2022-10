Für Valneva-Aktionäre war es in den vergangenen Monaten wahrlich eine schwierige Zeit. Nachdem der Traum des ganz großen Geldes mit Corona-Impfstoffen geplatzt war, ist das Unternehmen an der Börse komplett abgestürzt. Doch in den vergangenen Wochen war das Unternehmen äußerst erfolgreich, woraufhin auch sofort die Aktie an der Börse deutlich angezogen hat. Heute springt der Kurs ebenfalls nach oben!

Schließlich gelang es den Franzosen kürzlich, Investoren für eine Finanzierungsrunde von mehr als 100 Millionen Euro zu finden. Dabei wollte Valneva zunächst nur für 40 Millionen neue Aktien ausgeben. Doch der US-Biotech-Investor Deep Track Capital zeigte großes Interesse an Valneva, sodass die Kapitalerhöhung von den ursprünglich geplanten 40 Millionen Euro deutlich ausgedehnt wurde. Mit diesem Geld soll nun die Entwicklung für Impfstoffe gegen das Chikungunyafieber und Borreliose vorangetrieben ...

