Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech vermeldet abermals eine neue Zulassung für den Covid-Impfstoff. Mittlerweile decken die Mainzer damit beinahe sämtliche Altersgruppen ab. Doch trotz dieser eigentlich guten Nachrichten seitens der EU wird die Aktie komplett nach unten durchgereicht. Das passt nicht so recht zusammen und könnte für Anleger eine interessante Gelegenheit eröffnen. Das war passiert:

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) hat den Corona-Impfstoff von BioNTech auch für Kleinkinder im Alter zwischen 6 Monaten und 4 Jahren empfohlen. Das endgültige OK muss zwar die Europäische Kommission geben, doch das ist in der Regel nur noch Formsache. In den USA gibt es die Notfallzulassung bereits seit dem Sommer. Auch auf einem anderen Gebiet machen die Mainzer große Fortschritte…

Im jüngsten Interview mit der BBC gibt CEO und Firmengründer Ugur Sahin an, dass vermutlich schon vor 2030 Impfstoffe gegen Krebs zur Verfügung stünden. Denn durch die rasante Entwicklung von Covid-Impfstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...