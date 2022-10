Die KYC-Lösung von Quantexa, Teil der branchenführenden Contextual Decision Intelligence Platform, wurde für die Vollständigkeit des Angebots, die Risikobewertung, die Anreicherung von Kundenprofilen und das Kunden-Onboarding ausgezeichnet

LONDON, Oct. 20, 2022Quantexa wird für die Vollständigkeit seiner Unternehmenslösung sowie für sein Marktpotenzial als Marktführer anerkannt. Die Quantexa KYC-Lösungwurde als "Best in Class" für die KYC-Risikobewertung und die Anreicherung von Kundenprofilen mit zusätzlichen Daten bewertet und erhielt ein erweitertes Ranking für Kunden-Onboarding und Reporting sowie Dashboarding.



Der KYC-Bericht von Chartis konzentriert sich auf die Makrothemen Kosteneinsparung und Effizienz. Derzeit können KYC-Prozesse manuell und fehleranfällig sein und zu einer schlechten Erfahrung während des gesamten Kundenlebenszyklus führen. Die Decision Intelligence Platform von Quantexa verändert die Herangehensweise an KYC, indem sie Kontext und Klarheit vom Onboarding bis zum Exit schafft, Kundenrisiken und -chancen dynamisch überwacht und bewertet und von manuellen, periodischen Überprüfungen zu einem automatisierten, proaktiven Prozess übergeht.

Die Plattform verknüpft interne und externe Daten, um eine einzige, angereicherte, ganzheitliche Sicht auf einen Kunden und seine Kontrolle zu schaffen, und deckt verborgene Verbindungen zwischen Kunden, Gegenparteien und deren Verhalten auf, die einzeln betrachtet oft nicht zu erkennen sind. Zusammen mit der Automatisierung und dem Einsatz von KI zur Steigerung der Effizienz ermöglicht die Lösung ein kontinuierliches und fundiertes Verständnis der Kunden für eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung während der gesamten Prozesse der Kundenakzeptanz, Identifizierung, Aktivitätsüberwachung und des Risikomanagements.

Die Positionierung von Quantexa in diesem Bericht spiegelt die nachweislichen Ergebnisse seiner Kunden wider und ist ein Beweis dafür, dass die Annahme eines kontextbezogenen und dauerhaften Ansatzes für KYC den Zeit- und Kostenaufwand für Unternehmen reduziert. Außerdem wird das, was zu einer Abhak-Übung geworden ist, wieder zum eigentlichen Zweck, das Risiko und die Gefährdung durch die Kundenaktivitäten zu verstehen. Durch eine stärkere Automatisierung und den Einsatz von Entscheidungsintelligenz können Unternehmen das Volumen und die Geschwindigkeit der Daten im Zusammenhang mit KYC-Richtlinien und -Prozessen besser bewältigen und ihre Teams entlasten, so dass sie mehr Zeit haben, sich auf risikoreiche Kunden und wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren.

Zitat: Phillip Mackenzie, Senior Research Specialist, Chartis

"Der RiskTech-Quadrant für KYC von Chartis beschreibt nicht einfach eine Technologielösung als die beste - vielmehr verwenden wir die ausgefeilteste Ranking-Methodik, um zu erläutern, welche Lösung für Käufer je nach ihren Implementierungsstrategien am besten geeignet ist. Unsere Untersuchung hat ergeben, dass die KYC-Lösung von Quantexa den Unternehmen die notwendigen Kontrollen bietet, um die mit dem Einsatz von KI in ihren Compliance-Programmen verbundenen Risiken zu bewältigen."

Quote: Dan Higgins, Chief Product Officer, Quantexa

"Quantexa freut sich sehr über die Aufnahme in den KYC Market-Quadrant-Bericht von Chartis, der innerhalb einer geschätzten Auswahl von Unternehmenslösungsanbietern sehr gut positioniert ist. Die herkömmliche Due-Diligence-Prüfung und die regelmäßige Auffrischung der KYC-Prüfungen sorgen weiterhin für mehr Kosten und Komplexität bei den Unternehmen. Der zunehmende Regulierungs-, Budget- und Kundendruck erfordert eine neue Denkweise. Der kontextbezogene Ansatz von Quantexa reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für KYC, indem er den Automatisierungsgrad erhöht, nicht offensichtliche Beziehungen miteinander verbindet und Entscheidungsintelligenz für eine kontinuierliche Risikoüberwachung nutzt. Dies führt zu einer genaueren Risikoerkennung und -verwaltung, niedrigeren Kosten und einer verbesserten Kundenzufriedenheit. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Ansatz unseren Kunden auch in Zukunft einen Mehrwert bietet und das Marktwachstum von Quantexa insgesamt fördern wird."

INFORMATIONEN ZU QUANTEXA

Quantexa ist ein globales Unternehmen für Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit im Bereich Contextual Decision Intelligence (CDI) leistet, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Daten aussagekräftig zu machen, damit sie vertrauenswürdige operative Entscheidungen treffen können. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich Big Data und KI deckt die Plattform von Quantexa versteckte Risiken und neue Chancen auf, um interne und externe Datenquellen in einer kontextbezogenen, vernetzten Einzelansicht verwalten zu können. Dadurch können große, übergreifende Herausforderungen in den Bereichen Datenverwaltung, KYC, Customer Intelligence, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit gelöst werden, die sich über den gesamten Kundenlebenszyklus erstrecken.

Die Quantexa Decision Intelligence Platform stärkt die operative Performance mit einer höheren Genauigkeit von mehr als 90 % und einer 60 Mal schnelleren Auflösung des analytischen Modells als herkömmliche Ansätze. Quantexa wurde 2016 gegründet und verfügt mittlerweile über mehr als 500 Mitarbeiter und Tausende von Nutzern, die auf der ganzen Welt mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten arbeiten. Das Unternehmen hat Niederlassungen in London, New York, Boston, Washington DC, Brüssel, Toronto, Singapur, Melbourne und Sydney. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie Quantexa hieroder folgen Sie uns auf LinkedIn.

INFORMATIONEN ZU CHARTIS

Chartis ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Technologie- und Geschäftsberatung für die globale Risikomanagementbranche anbietet. Chartis bietet unabhängige Marktinformationen zu Marktdynamik, regulatorischen Trends, Technologietrends, Best Practices, Wettbewerbslandschaften, Marktgrößen, Ausgabenprioritäten sowie Fusionen und Übernahmen. Die RiskTech-Quadrant-Berichte von Chartis werden von erfahrenen Analysten verfasst, die über praktische Erfahrungen bei der Auswahl, Entwicklung und Implementierung von Risikomanagementsystemen für eine Vielzahl internationaler Unternehmen in einer Reihe von Branchen verfügen, darunter Banken, Versicherungen, Kapitalmärkte, Energie und der öffentliche Sektor.

Ein PDF zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen Link abrufen: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0b256614-6827-4dd7-b1fe-d9c1df5bb360