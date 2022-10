Startet in Q4 mit Neuigkeiten in Europa, USA und Australien

Trotz der unruhigen Weltwirtschaftslage gab ViewLift, ein Weltmarktführer für End-to-End-Streaming- und OTT-Lösungen, heute neue Aktivitäten auf mehreren Kontinenten bekannt: die Aufnahme in die engere Auswahl für einen renommierten Branchen-Award, zwei richtungsweisende Branchen-Keynotes und zwei neue namhafte Kunden im Sportbereich.

ViewLift ist als "Best Emerging Tech Company" für die SportsPro OTT Awards nominiert. Die 2008 ins Leben gerufenen SportsPro OTT Awards zeichnen Unternehmen aus, die das Wachstum der OTT-Sportbranche durch ihre von einer Expertenjury bewerteten technologischen Innovationen vorantreiben.

Die Nominierung erfolgte zu einer Zeit, in der ViewLift in Europa Aufmerksamkeit auf sich zog, weil CEO Rick Allen als Redner bei zwei renommierten Branchenkonferenzen auftrat. Allen moderiert am 21.Oktober in Granada, Spanien, zunächst einen Dialog auf der TAI-Konferenz mit dem führenden spanischen Kongressabgeordneten Carlos Rojas Garcia über KI und maschinelles Lernen mächtige Werkzeuge, die Medien, Technologie, Politik und Kultur verändern.

Am 24. Oktober hielt Allen dann in Monaco eine Keynote auf der Sportel-Konferenz der weltweit führenden Tagung für Sportinhalte und -technologie -: "Thriving in a Downturn: Harnessing Third Party and DTC Distribution Against a Recession" (Erfolgreich im Abschwung: Nutzung von Drittanbieter- und DTC-Vertrieb gegen die Rezession).

ViewLift gab außerdem bekannt, von Monumental Sports Entertainment ("MSE") als digitaler Partner ausgewählt worden zu sein, um ein robustes digitales Erlebnis für Sportfans aus der Mittelatlantikregion auf allen wichtigen Streaming-Geräten zu konzipieren, zu integrieren, zu entwickeln und einzuführen. Die neue DTC-Plattform wird letztendlich die bestehende Infrastruktur von NBC Universal und MSE ersetzen, da MSE das regionale Sportnetzwerk von NBC U (NBC Sports Washington) übernommen hat.

Das Projekt, das das bislang größte und innovativste in der Geschichte von ViewLift ist, folgt auf die jüngste Ankündigung einer strategischen Allianz mit SX Global, um den Streaming-Kanal WSX.TV als globale Heimat der FIM World Supercross Championship Serie zu betreiben.

"Nur selten stellt sich der Erfolg über Nacht ein", so Rick Allen, CEO von ViewLift. "Unsere Bekanntgaben spiegeln über ein Jahrzehnt der Innovation in der sich wandelnden Welt des digitalen Vertriebs und der Monetarisierung wider. Die Nominierung von SportsPro als "Best Emerging Tech Company" ist eine Anerkennung unserer Softwarekompetenz und unser Branchenprofil, das sich in diesen beiden hochkarätigen europäischen Branchenkonferenzen widerspiegelt, steht für die strategische Sichtweise, die wir zugunsten der Geschäftstätigkeit unserer Kunden anwenden. Unsere beiden neuesten Projekte werden die konkrete Umsetzung von Strategie und Technologie sein, um Zuschauer auf der ganzen Welt zu begeistern. Wir sind für diese Aufmerksamkeit dankbar und für die Bemühungen unserer Kollegen, die jeden Tag aufs Neue für unseren guten Ruf einstehen."

Über ViewLift:

ViewLift ist eine Full-Service-Vertriebsplattform für digitale Inhalte, die Medienunternehmen, Sportligen und -teams, Sendeanstalten und weitere Akteure in die Lage versetzt, ihre Inhalte über native Marken-Apps auf allen wichtigen OTT-Geräten im gesamten digitalen Ökosystem zu monetarisieren, wobei die einzigartigen Anforderungen und Best Practices der einzelnen Geräte berücksichtigt werden. ViewLift bietet seinen Kunden verschiedene Monetarisierungsmodelle auf einer eigenen Plattform mit fortschrittlicher Analytik, die die Leistung in Echtzeit verfolgt.

