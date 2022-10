The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2022



ISIN Name

CA36316B1085 GALANE GOLD LTD

CA64112G1054 NETCENTS TECHNOLOGY INC.

CA8650013094 SUGARBUD CRAFT GROWERS

CA98423M1041 X1 ESPORTS A. ENTERT.LTD

DK0061670205 BRAIN+ A/S DK-,10

GB0001048619 TED BAKER PLC LS-,05

US16383L1061 CHEMOCENTRYX INC.

US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01

US91381U1016 UNITY BIOTECHN. DL-,0001

