mobilezone holding ag

mobilezone holding ag schliesst erste Tranche über CHF 12 Mio. des Aktienrückkaufprogramms zwecks Kapitalherabsetzung ab



21.10.2022 / 06:45 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 21. Oktober 2022 Die mobilezone holding ag gibt heute den Abschluss der ersten Tranche des am 22. August 2022 lancierten Aktienrückkaufprogramms 2022 bis 2025 bekannt. Mit dem Erreichen der zum Rückkauf angestrebten CHF 12 Mio. ist die erste Tranche des am 22. August 2022 gestarteten Aktienrückkaufprogramms 2022 bis 2025 gestern abgeschlossen worden. Es wurden insgesamt 770'865 Aktien der mobilezone holding ag zu einem Durchschnittspreis von CHF 15.57 je Aktie über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Die unter diesem Programm erworbenen Aktien werden voraussichtlich an der ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2023 zur Vernichtung vorgeschlagen. Über die Durchführung der nächsten Tranchen wird zu gegebener Zeit informiert. Der Verwaltungsrat beabsichtigt weiterhin, die bisherige Dividendenpolitik beizubehalten und 60 bis 75 Prozent des Reingewinns in Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten und überschüssiges Kapital unterhalb einer Nettoverschuldung/EBITDA von 1 via Sonderdividende oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzuführen. Im Falle einer attraktiven grösseren Übernahme oder einer Verschlechterung der geopolitischen Lage behält sich mobilezone vor, den Rückkauf auszusetzen oder den Wert des Programms entsprechend anzupassen. Weitere Informationen über das abgeschlossene Aktienrückkaufprogramm finden sich unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/aktienrueckkkaufprogramme.html Medienmitteilung (PDF) Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Smartphone-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital-TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch

