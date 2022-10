Die Updates für die Xsolla NFT-Lösung geben Entwicklern die erforderlichen Werkzeuge an die Hand, um digitale Items zu verkaufen, an die Geldbörsen der Nutzer zu übertragen und in ihrem Inventar zu speichern und es den Nutzern zu ermöglichen, NFTs zu minten und zu verkaufen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen für Videospiele, kündigt neue Updates seines NFT-Lösungsangebots an und beseitigt damit die Eintrittsbarrieren von Web3.0 für Nutzer. Mit den neuen Funktionen können die Partner Nutzern die Möglichkeit bieten, NFTs zu verkaufen, zu speichern und zu minten und außerdem über eine einheitliche Schnittstelle, die mit anderen Xsolla-Lösungen integriert ist, die NFTs an die Geldbörsen der Nutzer übertragen.

Xsolla hat den NFT-Checkout-Prozess Anfang des Jahres entwickelt, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, NFTs schnell und sicher in ihre Gaming-Ökonomie einzubinden. Diese Funktion versetzte Spieler in die Lage, Käufe mit ihrer bevorzugten Fiat-Zahlungsmethode zu tätigen. Der Entwickler kümmerte sich um das Minting und die Bereitstellung der NFTs, während Xsolla die Abwicklung des Checkout-Prozesses und der Distribution von Spielgegenständen (In-Game-Items) unter Verwendung von Fiat-Währungen übernahm.

Mit dem bevorstehenden Update der NFT Checkout-Lösung haben Anbieter von Videospielen und anderen digitalen Inhalten die Möglichkeit, ihren Handel anzukurbeln. Die Partner können jetzt NFTs verkaufen, Nutzern die Möglichkeit bieten, digitale Gegenstände zu kaufen und sie mit ihrer bevorzugten Fiat-Zahlungsmethode in NFTs zu minten, Items und NFTs im Inventar des Partners oder von Xsolla speichern und gemintete Items an die Geldbörsen der Nutzer übertragen. Darüber hinaus vernetzt die Lösung Partner mit den wichtigsten Blockchains, einschließlich Ethereum, Solana und Polygon, und mehr als 100 unterstützten e-Wallets.

"Wir verzeichnen ein anhaltendes Interesse von aktuellen und neuen Spieleentwicklern am Web 3.0-Markt", so Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Diese Entwickler wollen den Spielern einen zusätzlichen Nutzen bieten, ihre Bindung an das Spiel stärken und neue Einnahmequellen erschließen. Zur Unterstützung dieser Entwickler hat Xsolla Schritte unternommen, um unseren Partnern bei der Monetarisierung ihrer Spiele mit NFTs zu helfen. Dank dieser Maßnahmen können unsere Partner ihren Kunden einfache Möglichkeiten zum Kauf, zur Speicherung und zum Minting von NFTs bieten."

"Wir glauben, dass Web3 bald so allgegenwärtig sein wird wie das Internet. Der Übergang zwischen virtuellen Welten und Metaversen wird alltäglich und völlig nahtlos sein. NFT Checkout ist ein Dienst, der die Grenzen für die Massenanwendung von Web3 niederreißt. Es hilft dem Publikum traditioneller Spiele, mühelos ins Web3 zu wechseln", so Alexey Kostarev, CEO von OnlySpace. "Hier können Nutzer wirklich frei sein: Sie besitzen Assets und können damit handeln. NFT Checkout wurde in einem unserer Projekte getestet. Wir sehen das Potenzial dieses Dienstes und werden ihn in alle Spiele, die wir veröffentlichen, integrieren."

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen für Videospiele und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, Pearl Abyss, NCSoft und mehr.

