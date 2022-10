ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 2700 auf 2650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin hob für den Fachverlag nach dessen starkem Neunmonatsbericht die Gewinnschätzungen an. Die Schätzungen für die Kapitalkosten erhöhte er aber ebenfalls, wie in einer am Freitag vorliegenden Studie zu lesen ist./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

