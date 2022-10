HÖREN: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/30 geht es um den Oktober-Verfall mit schwacher Tendenz, dann den bizarren Zusammenhang des grössten Handelsvolumens ever in der EVN-Aktie. Die Baader Bank frühstückt mit Voquz Labs, Wolftank und Rosenbauer bzw. sieht Amag stark. News gibt es zu Wienerberger, Valneva, RBI und Erste Group. Und Spoiler: Mit meiner Kollegin Christine Petzwinkler habe ich eben eine Testfolge mit Arbeitstitel "Börsegesellschaft" aufgenommen. Wir senden noch heute und reden u.a. über die Gewinn-Messe, Edi Berger, Magnus Brunner, die VBV, Thomas ...

