DJ Regierung: Meinungsbildung zu China-Einstieg bei HHLA nicht abgeschlossen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat nach Angaben von Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner noch keine Entscheidung über den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco beim Hamburger Hafen getroffen. "Die Meinungsbildung in der Bundesregierung ist nicht abgeschlossen", sagte Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin. Zu dem Thema habe es "eine Betrachtung in verschiedenen Ressorts auf Fachebene" gegeben, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich aber noch nicht dazu mit den Ministern ausgetauscht. "Das müssen wir jetzt einmal abwarten", sagte Büchner.

Mit Blick auf die Betroffenheit von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in den beteiligten Unternehmen äußere man sich zu dem laufenden Investitionsprüfungsverfahren nicht. Büchner betonte, "dass die Regierung sich zu diesem Thema intern noch abstimmen wird". Man sei mitten im Verfahren der Abstimmung. Die Prüffrist ende aktuell am 31. Oktober, betonte Wirtschaftsministeriumssprecher Robert Säverin bei derselben Pressekonferenz. Weiterhin bestehe aber die Möglichkeit einer einvernehmlichen Verlängerung der Prüffrist.

NDR und WDR hatten zuvor berichtet, das Bundeskanzleramt wolle entgegen Bedenken von sechs Ministerien an dem geplanten Einstieg der chinesischen Reederei beim Hafenbetreiber HHLA festhalten. Dies hatte weithin zu Kritik im politischen Raum geführt, zuletzt von dem Vorsitzenden des Bundestags-Europaausschusses, Anton Hofreiter (Grüne).

October 21, 2022 06:21 ET (10:21 GMT)

