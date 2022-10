Köln (ots) -Auch Staffel 2 der europäischen Politiksatire Parlament beleuchtet die Grausamkeiten politischer Kompromisse in bekannt grandioser Form: Sie liefert wunderbar obskure Geschichten aus dem Europaparlament, die mit schwarzhumoriger Situationskomik und perfekt pointierten Dialogen weiterhin so hochklassig und witzig unterhalten, wie man es von der mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichneten Serie erwartet!Samy (Xavier Lacaille) arbeitet für die neue Europaabgeordnete Valentine Cantel (Georgia Scalliet). Die junge, ehrgeizige französische Politikerin holt sich ohne es zu ahnen mit der deutschen MEP Gesine (Martina Eitner-Acheampong) ihre größte Widersacherin ins Team für den "Blue-Deal" - ein Gesetzespaket zum Schutz der Meere. Auch Rose (Liz Kingsmen) kehrt nach Straßburg zurück. Wegen des Brexits ist für sie kein Platz mehr im Parlament und sie muss Lobbyistin werden. Michel (Philippe Duquesne) wird Parlamentspräsident. Eingefädelt hat das sein Stabschef Martin Kraft (Johann von Bülow), der eigentlich eine leicht zu führende Marionette wollte und jetzt mit einem überzeugten Europäer konfrontiert ist.Deutsche Neuzugänge im multinationalen Cast der zweiten Staffel und schnell gefangen im Strudel aus politischen Intrigen, Scharmützeln und Manipulationen sind Martina Eitner-Acheampong ("Stromberg" - Erika Burstedt) und Johann von Bülow ("Mord mit Aussicht" - Jan Schulte).Produktinformation:VÖ: 2. NovemberTechnische Details:Video-on-Demand- Genre: Comedy/Politsatire- Produktionsland: Belgien, Frankreich, Deutschland- Produktionsjahr: 2021- Bildformat: 16:9 HD- Tonformat: 5,1 Deutsch, IT Stereo UV- Laufzeit: 10x25 Min- FSK: 12Release Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-Blu-ray und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD-Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus rund 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5350535