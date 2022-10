Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhungserwartungen lassen sich ganz gut an den Terminmärkten ablesen, so die Analysten der Helaba.Kurz vor der nächsten Entscheidung des EZB-Rats weise der jüngste Trend wieder aufwärts. Der Satz für Dreimonatsgeld, den Investoren auf Sicht von einem Jahr festmachen könnten, sei seit Monatsanfang von 2,8% auf 3,3% gestiegen. Wovon würden diese Bewegungen abhängen? Sicherlich einen großen Einfluss hätten die Kommentare von Mitgliedern des EZB-Rats. Überwiege z.B. die Meinung der geldpolitischen Falken in der Presseerstattung, so würden die Terminmarktsätze steigen. Andere Einflussfaktoren seien Inflationserwartungen, ablesbar u.a. an Terminmarktsätzen sowie neue Inflationsdaten. Auch Konjunkturdaten und vor allem Stimmungsindikatoren könnten die Zinserwartungen beeinflussen. ...

