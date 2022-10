Durch die hohen Energiepreise sieht sich die Linz Textil gezwungen, den Standort in Landeck zu schließen. Dort betreibt die Linz Textil im Bereich hochwertiger Langstapel-Baumwolle eine moderne Baumwollspinnerei. Die aktuell massiv gestiegenen Energiepreise würden dazu führen, dass am Standort Landeck die Produktion zu international konkurrenzfähigen Preisen nicht mehr möglich sei, so die Gesellschaft. Angesichts explodierender Stromkosten sei der Kostenvorteil asiatischer Mitbewerber unüberbrückbar hoch geworden. "Die Linz Textil Gesellschaft m.b.H. sieht sich daher mit großem Bedauern gezwungen, den Standort Landeck mit Ende März 2023 zu schließen und die Produktion einzustellen. Für die betroffenen Beschäftigen wird es ...

