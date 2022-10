Grund dafür sind die anhaltenden Verwerfungen an den Finanzmärkten.Bern - Die Börsenbaisse trifft auch die Pensionskassen in der Schweiz. Deren finanzielle Lage hat sich per Ende September 2022 weiter verschlechtert. Grund dafür sind die anhaltenden Verwerfungen an den Finanzmärkten. Die Vorsorgeeinrichtungen weisen per Ende September eine «aussergewöhnlich negative» Performance von -15,3 Prozent auf, wie die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)...

