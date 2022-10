Nach Angaben der Verkehrsbehörde wird Hamburg in den kommenden Jahren Europas erstes Testgelände für autonomes Lkw-Fahren. Das Projekt wird mit 23 Millionen Euro zu über 80 Prozent von der EU gefördert. Immer mehr Güter werden transportiert, gleichzeitig wollen immer weniger Menschen Lkw-Fahrer werden - vor diesem Hintergrund gewinnt das autonome Fahren in der Logistikbranche immer mehr an Bedeutung. Im Zuge dieser Entwicklung soll Hamburg das erste Testfeld in Europa für Transporte mit autonom fahrenden Lkw ...

