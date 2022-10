Delaware (www.anleihencheck.de) - Seit Jahresanfang haben sich sowohl der Makro- als auch der Finanzmarktausblick rapide verschlechtert, so die Experten von Lazard Asset Management.Stark steigende Preise in Verbindung mit einer strafferen Geldpolitik würden die Nachfrage und damit das Wachstum weltweit bremsen. "Die Welt bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen schwachem oder negativem Wachstum und hoher Inflation", sage Desiree Sauer, Investment-Strategin bei Lazard Asset Management. Doch auch in diesem schwierigen Umfeld würden sich Anlagechancen bieten. Die Strategin zeige verschiedene Ansätze auf, die Anleger jetzt verfolgen könnten. ...

