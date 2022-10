Frankfurt (www.fondscheck.de) - Citywire Deutschland kürte im Oktober die TOP 50 Vermögensverwalter 2022, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Als Sponsor des Awards gratuliere Universal Investment den diesjährigen Gewinnern ganz herzlich. Alle Preisträger hätten ihre Kompetenzen in der Anlageverwaltung erfolgreich unter Beweis gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...