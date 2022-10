Die Sitzung nächste Sitzung der europäischen Zentralbank steht am 27. Oktober an. Nach der letzten Bekanntgabe der Zinsanhebung um 0,75 Prozent verlor der Goldpreis innerhalb der nächsten Handelswochen deutlich. Bereits am Montag warnte DER AKTIONÄR davor, dass kurzfristig tiefere Kurse möglich sind. Die 1640 Dollar-Marke hat nicht gehalten, am Mittwoch schloss der Goldpreis deutlich darunter. Es gab zwar Donnerstagnachmittag eine zwischenzeitliche Gegenbewegung, die das Potenzial gehabt hätte, ...

