Wilde Achterbahnfahrt vor Beginn der Präsenzbörse: In New York geraten die Kurse momentan deutlich in Bewegung und hatte es wenige Minuten vor 15 Uhr den Anschein, die Wall Street würde angesichts gestiegener Renditen bei US-Staatsanleihen deutlich im Minus eröffnen, notieren Dow Jones und S&P500 jetzt leicht im Plus. Die Gründe für den überraschenden Anstieg liegen offenbar in der Einschätzung der Investoren, angesichts einiger verhagelter Q3-Zahlen könnte die US-Notenbank ihre aggressive Zinspolitik ...

