Lockheed Martin - Auf dem Sprung

Wertpapiere des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin erfreuen sich unter Aktionären großer Beliebtheit, wie der jüngste Kursverlauf zeigt. Eine äußerst wichtige Unterstützung aus dem abgelaufenen Jahr konnte sogar für die Beendigung eines diesjährigen Abwärtstrends genutzt werden, wodurch schon wieder die Jahreshochs in den unmittelbaren Fokus der Händler rücken

Innerhalb eines seit mindestens 2011 bestehenden Aufwärtstrends konnte Lockheed Martin von knapp 70,00 US-Dollar auf ein bisheriges Rekordhoch von 479,99 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres zulegen. Eine zwischengeschaltete Konsolidierung seit Anfang März reichte dabei auf die markante Unterstützungszone aus 2021 um 396,99 US-Dollar abwärts, wo es anschließend gelang eine Stabilisierung herbeizuführen und im Laufe dieser Woche den diesjährigen Abwärtstrend zu beenden. Dadurch liegt nun fast ein mustergültiges Kaufsignal vor und kann hierdurch für den Aufbau von Positionen genutzt werden.

Wochenschlusskurs entscheidend

Angesichts des aktuellen Kursniveaus bahnt sich bei Lockheed Martin tatsächlich ein Wochenschlusskurs oberhalb des diesjährigen Abwärtstrends an, dies könnte für die nächsten Wochen Signalwirkung haben und weitere Zugewinne an 456,67 US-Dollar und schließlich die Jahreshochs bei 479,99 US-Dollar sichern. Übergeordnet könnte darüber sogar eine überschießende Welle an 513,03 US-Dollar heranreichen, ehe wieder nennenswerte Gewinnmitnahmen einsetzen. Ein bärisches Szenario kann für das Papier derzeit nicht abgeleitet werden, würde allerdings unterhalb von 392,00 US-Dollar aller Wahrscheinlichkeit nach einen Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 370,13 US-Dollar auslösen. Spätestens am langfristigen Abwärtstrend um 350,00 US-Dollar sollte aber wieder etwas Ruhe in der Aktie einkehren.

Widerstände: 444,57; 449,58; 456,67; 474,61; 475,50; 479,99 US-Dollar

Unterstützungen: 423,62; 418,63; 408,84; 396,99; 388,10; 370,13 US-Dollar

Lockheed Martin in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 13.09.2021 - 20.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5398301094

Lockheed Martin in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2017 - 17.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5398301094

