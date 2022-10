RoboSense, ein weltweit führender Anbieter intelligenter LiDAR-Sensorsysteme, meldete heute, dass die nordamerikanische RoboSense-Zentrale in Plymouth, Michigan, USA, eröffnet wurde. Peipei Zhao, Vice President of Strategy, der die RoboSense-Zentrale vertrat, Ken English, Sr. Director of Automotive Business bei RoboSense, Kurt Heise, Plymouth Township Supervisor, und Luz Meza, Director of Economic Development von Wayne County, nahmen an der Eröffnungsfeier teil und hielten Reden. Vertreter der Charter Township Plymouth, der Handelskammer der Gemeinde Plymouth, der Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung von Wayne County, der Michigan Economic Development Corporation, der Transportbehörde von Michigan und Vertreter nordamerikanischer Automobilhersteller, mit denen RoboSense mit Blick auf die Bereitstellung autonomer Lösungen zusammenarbeitet, wohnten gemeinsam der Eröffnungsfeier bei.

Ribbon cutting ceremony (Photo: Business Wire)

Mark Qiu, Mitbegründer und Executive President von RoboSense, sagte auf der Eröffnungsfeier der nordamerikanischen Zentrale: "Diese feierliche Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von RoboSense. Sie demonstriert die strategische Mission, der nordamerikanischen Automobilindustrie hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Mit Blick auf unser fundamentales Unternehmensziel werden wir stets nach Innovationen streben und die Weiterentwicklung der Mobilität voranbringen. Wir freuen uns auf die neuen Kooperationsmöglichkeiten, die durch diesen wichtigen Firmenmeilenstein ermöglicht werden."

Ken English, Sr. Director Automotive Business der nordamerikanischen Zentrale von RoboSense, hielt eine Rede auf der Eröffnungsfeier: "Wir freuen uns sehr, unsere innovativen Lösungen für den nordamerikanischen Automobilmarkt bereitstellen zu können, und ich möchte besonders hervorheben, dass wir unsere dem automobilen Standard entsprechenden LiDAR-Geräte der M-Serie hier in den Vereinigten Staaten herstellen."

Die nordamerikanische Zentrale ist ein wichtiger Eckstein für RoboSense hinsichtlich des Aufbaus der nordamerikanischen Industrieökologie. Mit der nordamerikanischen Zentrale als Zentrum wird RoboSense die industriellen Vorzüge Michigans im Bereich der Automobil- und Teileherstellung vollständig einbinden, schrittweise zur ökologischen Struktur der heimischen Automobilindustrie in den Vereinigten Staaten vordringen, den Fokus auf die lokalisierte Herstellung und breite Anwendung von LiDAR setzen und eine mehrdimensionale globale Marktstrategie und Kooperationsökologie aufbauen.

Kurt Heise, Plymouth Township Supervisor, begrüßte RoboSense in der Gemeinde, indem er erklärte: "Wir treiben die wirtschaftliche Entwicklung offensiv voran. Wir haben in der Gemeinde Plymouth Township enorme Wachstumsmöglichkeiten, die meiner Ansicht nach für RoboSense wichtig sein werden, denn ich weiß, dass Sie wachsen und erfolgreich sein werden. Sie sind nach Wayne County gekommen, und was noch wichtiger ist, Sie sind nach Plymouth Township gekommen. Wenn Sie sich umschauen, werden Sie feststellen, dass dies das Zentrum der automobilen Innovation ist."

Die nordamerikanische Zentrale von RoboSense wird überdies in gemeinsamer Anstrengung mit der Niederlassung in San Jose, Kalifornien, den Fokus auf die Massenproduktion und Marktanwendung derLiDAR-Lösungen von RoboSense setzen und die Zusammenarbeit mit Unternehmen vor Ort fortsetzen sowie die Kooperation zwischen vor- und nachgelagerten Bereichen der industriellen Kette kontinuierlich weiterentwickeln. RoboSense wird die Kompetenz bei Innovation und Massenproduktion nutzen, um genauere und zuverlässigere intelligente LiDAR-Produkte zu bieten. Überdies freut sich RoboSense darauf, den Verbrauchern in Nordamerika und der Welt ein sichereres, bequemeres und komfortableres Fahrerlebnis zu bieten.

Über RoboSense

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen. Mit einem kompletten Portfolio an LiDAR-Sensoren, KI-Wahrnehmung und IC-Chipsätzen verwandelt RoboSense herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in umfassende Datenanalyse- und Interpretationssysteme. Unsere Mission ist es, herausragende Hardware- und KI-Fähigkeiten zu entwickeln, um intelligente Lösungen zu schaffen, die es Robotern, einschließlich autonomer Fahrzeuge, ermöglichen, über Wahrnehmungsfähigkeiten zu verfügen, die denen von Menschen überlegen sind.

