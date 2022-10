Die Infektionszahlen hierzulande steigen, womit wohl auch dem letzten klar sein dürfte, dass uns das Virus noch eine ganze Zeit - möglicherweise für immer - erhalten bleiben dürfte. Tolle Voraussetzungen also für den Impfstoff-Platzhirsch BioNTech. Die Analysten sehen das offenbar ähnlich. Denn das neue Kursziel für die Aktie hat es in sich. Für Anleger eine herausragende Perspektive…

Die Spezialisten der Berenberg Bank haben BioNTech in einer neuen Studie noch einmal genau unter die Lupe genommen. Insbesondere die von US-Partner Pfizer in Aussicht gestellte satte Preiserhöhung für das Vakzin in den USA dürfte die Marge massiv erhöhen. Dementsprechend bleibt Analyst Zhiqiang Shu bei seiner klaren Kaufempfehlung für BioNTech. Das Kursziel beziffert der Experte mit 312 US-Dollar.

Bei diesem Kursziel könnte BioNTech momentan also ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...