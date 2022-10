HÖREN: Ein One Take Versuch als Plausch im Plausch mit Chefredakteurin Christine Petzwinkler: In Anlehnung an "Team drajc" (Season 1 mit Josef Chladek) sprechen wir über "Team dracp", das mit dem Team passt für Christine, der Jingle nicht. Also wird ein neuer Jingle gemacht werden. In "Börsegesellschaft #1" (ebenfalls ein Arbeitstitel) sprechen wir über Eindrücke von der Gewinn-Messe, über Magnus Brunner, VBV und Thomas Schmid sowie über Kommerzialrat Edi Berger bzw. 251 Kilometer, die zu laufen sind. Fix ist, dass es mehr davon geben wird, die Frequenz und der Sendetag werden noch geprüft. Erwähnt werden: "Best of Budget" von Magnus Brunner, Spotify: https://spoti.fi/3BrTxa7 VBV Podcast mit Fiskalratspräsidenten Christoph ...

