Taipeh (ots/PRNewswire) -2022 Taiwan Innotech Expo (TIE) Future Tech hat zur diesjährigen International Zone zwei große Ausstellungsbereiche hinzugefügt, in denen Hersteller und Unternehmen weltweit eingeladen werden, physische Stände einzurichten und talentierte und zukunftsorientierte Entwickler aus aller Welt dazu zu ermutigen, Taiwan zu besuchen und sich an einem Austausch zu beteiligen. Die Veranstaltung speziell für die Halbleiterindustrie konzentriert sich auf die Anwendung und Verbindung von innovativen Technologien. Die Halbleitertechnologie verfügt über viele Anwendungen in den Bereichen AI, AIoT, Sensorkommunikation/Satelliten, intelligente Fertigung, selbstfahrende Fahrzeuge und erneuerbare Energien. Die Top 10 der Halbleiterunternehmen in Taiwan wurden eingeladen, eine Jury mit der Aufgabe zu bilden, die besten 119 Beiträge aus 25 Ländern und Regionen weltweit auszuwählen. Fast die Hälfte der preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, die auf der 2022 FUTEX vorgestellt wurden, wurden von Teams außerhalb der Region entworfen, was die Erwartungen hinsichtlich Innovationen bei Halbleiterprodukten und -Technologien der nächsten Generation erhöhte.Die in Taiwan ansässige Start-up-Ganzin-Technologie hat mit seiner Eye-Tracking-Technologie den Spitzenplatz bei den TIE Awards eingenommen, eine Lösung, die ein großes kommerzielles Potenzial hat und es Benutzern ermöglicht, verschiedene Aktionen zu initiieren und sich daran zu beteiligen, indem auf Befehle basierend auf der Augenbewegung des Benutzers reagiert wird. Im Zusammenhang mit der Metaverse sieht die Lösung viele Anwendungen im Bereich von AR-, VR- und Smart-Brillen vor.Die 2022 FUTEX entwickelte einen Online-Merge-Offline-Ansatz (OMO), um den Umfang seiner physische Ausstellung zu erweitern, wodurch Zielgruppen weltweit die wissenschaftlichen Forschungsleistungen von Taiwan besser verstehen können. Die Online-Messe wird auch im nächsten Jahr rund um die Uhr visuelle und Mediendienste bereitstellen.Informationen zu 2022 FUTEX online unter: https://pse.is/4hr28jShine Chiu, +886 919-031-282, shine@fusionmedium.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/auf-der-futex-2022-ausgestellte-innovative-technologien-aus-taiwan-prasentieren-ein-vollig-neues-lifestyle-erlebnis-301656516.htmlOriginal-Content von: Fusionmedium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159213/5351068