Philadelphia (ots/PRNewswire) -Ein in Nature Medicine veröffentlichte Manuskript untersucht, wie KI-Praktiken den Teilnehmern zugutekommen und die Qualität und Genauigkeit der in klinischen Studien gesammelten Daten verbessern können.Clario, ein Technologieunternehmen, das die führenden Endpunkt-Lösungen für dezentralisierte, hybride und standortbasierte klinische Studien liefert, hat heute ein Manuskript im Journal Nature Medicine veröffentlicht, das beschreibt, wie KI das Patientenerlebnis bei DCTs verbessern kann. Dies geschieht in einer Zeit, in der Remote-Studien immer beliebter werden und die Teilnehmer immer mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Studie untersucht, wie KI-Automatisierung Verbesserungen der Benutzeroberflächen im digitalen Gesundheitswesen unterstützen kann."KI wird eingesetzt, um das Benutzererlebnis in kundenorientierten Anwendungen in vielen Branchen zu verbessern", sagte Kevin Thomas, Ph.D., Direktor für Künstliche Intelligenz bei Clario, einer der Forscher. "Wenn wir diesen Ansatz bei klinischen Studien anwenden, können wir mehr Patienten dazu verhelfen, sich anzumelden, sie befähigen, Studien ohne übermäßige Belastung abzuschließen, und sicherstellen, dass sie während ihrer gesamten Teilnahme qualitativ hochwertige Gesundheitsbewertungen abgeben können."In der Studie schlagen Thomas und Co-Autor \u0141ukasz Kidzi\u0144ski, Ph.D., ebenfalls Direktor für Künstliche Intelligenz bei Clario, vor, dass die folgenden Bereiche der KI genutzt werden können, um die Kundenerfahrung bei klinischen Studien zu verbessern:- Bestärkendes Lernen, das zur Optimierung von Benachrichtigungen auf Social-Media-Plattformen verwendet wird, kann Benachrichtigungen für jeden Teilnehmer individuell anpassen und den Teilnehmern dabei helfen, eCOA-Aufgaben in ihren Zeitplan zu integrieren und gleichzeitig nicht hilfreiche Benachrichtigungen zu minimieren.- Computer Vision ermöglicht die automatische Bewertung von Bildern und Videos und wird von vielen mobilen Banking-Apps in den USA verwendet, um Kunden zu zeigen, wie sie ihre Schecks für elektronische Einzahlungen fotografieren können. Wenn es in klinischen Studien eingesetzt wird, könnte es Nutzern ermöglichen, ihre medizinischen Fotos schnell und erfolgreich einzureichen und zu vermeiden, dass sie erneut aufgenommen werden müssen.- KI-Modelle mit temporalen Daten können in Mobilitätsstudien verwendet werden, die auf tragbare Sensoren angewiesen sind. Diese können von den Teilnehmern nur mit großem Zeitaufwand angelegt werden, erfordern eine Live-Anleitung und sind fehleranfällig. Diese Modelle könnten so trainiert werden, dass sie aus den an einem anderen Körperteil gesammelten Daten ableiten, wie sich ein Körperteil bewegt. In manchen Fällen könnten die Teilnehmer so eine ganze Reihe von Sensoren durch einen einzigen Sensor ersetzen."Wenn man von den Teilnehmern verlangt, sich mit zeitraubenden Dateneingaben und unintuitiven Bilderfassungen zu befassen, kann dies dazu führen, dass sie sich weniger an die Studienprotokolle halten oder mehr Fehler machen", sagte Kidzi\u0144ski. "KI kann diese Herausforderungen angehen und den Zeitaufwand für die zentrale Qualitätskontrolle im Nachhinein reduzieren."Clario entwickelt seine KI-Fähigkeiten seit seiner Akquisition von Saliency im Jahr 2020, indem es Automatisierung mit fachkundiger menschlicher Aufsicht über den gesamten Lebenszyklus der klinischen Studien verbindet. Besuchen Sie die Website von Clario, um mehr über seine Zusammenarbeit mit KI und darüber zu erfahren, wie sie dazu beiträgt, klinische Studien zu verändern.Um die vollständige Studie zu lesen, besuchen Sie Nature Medicine.Informationen zu ClarioClario ist ein führendes Technologieunternehmen, das für unsere Partner aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizinprodukte die umfassendsten klinischen Nachweise in der Branche generiert. Mit unserem fundierten wissenschaftlichen Fachwissen, unserer globalen Reichweite und der branchenweit umfassendsten Endpunkt-Technologieplattform können unsere Partner bei dezentralen und standortbasierten Studien Leben verändern. Die Trial Anywhere-Lösungen von Clario unterstützen seit über 20 Jahren hybride und dezentralisierte klinische Studien (DCT) und ermöglichen es Sponsoren, qualitativ hochwertige Endpunktdaten von jeder Modalität oder jedem Standort aus zu erfassen und gleichzeitig die Patientenerfahrung und -vielfalt zu verbessern. Clario verfügt über die einzige Technologieplattform, die eCOA, kardiale Sicherheit, medizinische Bildgebung, Präzisionsbewegungen und respiratorische Endpunkte kombiniert. Mit Einrichtungen in neun Ländern hat das globale Team von Clario, bestehend aus wissenschaftlichen, technischen und operativen Experten, dazu beigetragen, mehr als 19.000 Studien und 870 Zulassungen für über 5 Millionen Patienten in 120 Ländern durchzuführen. 