HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3490 Rene Haselbacher ist ehemaliger Österreichischer Radsportler des Jahres, Österreichischer Staatsmeister auf der Strasse und im Zeitfahren, Tour de France Teilnehmer sowie 2006 Sieger der Rheinland-Pfalz Rundfahrt. Sein Radbekleidungs-Unternehmen RH77 feierte heuer den 10. Geburtstag. Wir haben Rene 2022 mit dem "Business Athlete Award" für Erfolge in Sport und Wirtschaft ausgezeichnet und stellen sein Angebot an an Radsportfans in der zweiten Hälfte dieser Sonderfolge vor. Nicht nur Individualsportler, sondern auch Unternehmen sollten genau zuhören. http://www.rh77.comKatalog RH77: https://photaq.com/page/index/4072/ About: Die Marke, Patent, Rechte und das Archiv der SportWoche wurden 2017 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...