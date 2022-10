Bei Varta ISIN: DE000A0TGJ55 hatten wir den Einstieg zuletzt am 09. Oktober vorgeschlagen. Bis zu 7,07% Aktiengewinn konnten bei diesem Trade mitgenommen werden. An sich nicht schlecht, aber nach den horrenden Kursverlusten ist das eindeutig zu wenig. Nach einem Hoch bei 32,87 Euro ging es wieder bergab und die Aktie hat am letzten Freitag ein Jahrestief bei 26,66 Euro markiert. Charttechnisch gesehen wurde dadurch ein neues Verkaufssignal ausgelöst. ...

