Wenn am 13. und 14. Oktober 2022 die GTF-Worldtour in London ihre Tore öffnet, dann dreht sich alles um einen der trendigsten Begriffe des Jahres: Green Tech. GTF steht für Green Tech Festival - und dieses wird im Juni 2023 dann auch in Berlin zu Gast sein. Die Augen aus aller Welt sind also zuerst in die englische und dann in die deutsche Hauptstadt gerichtet. Das hat gute Gründe, denn Green Tech ist einer der Megatrends, der fast alles umfasst, worum es in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gerade geht. Der Begriff stellt eine Zusammenführung von Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik dar. Umwelt- und Klimaschutz sind ohne Zweifel zwei der wichtigsten Treiber der Technologie auf der ganzen Welt. Wenn diese mit modernster Technik und Wissenschaft und der aktuellen Wirtschaftslage zusammengebracht werden können, dann ist das Potenzial groß.

Wie groß das Potenzial von Green Tech ist, das hat die Beratungsgesellschaft Roland Berger errechnet. Im Jahr 2021 wird der Markt auf 4 Billionen Euro geschätzt. Bis zum Jahr 2030 soll er diese Summe mehr als verdoppeln können. Roland Berger glaubt an Umsätze jenseits der 9 Billionen Euro. Das würde eine jährliche Wachstumsrate von mindestens 7% bedeuten. Die Energieeffizienz und die nachhaltige Wasserwirtschaft sind zwei Schlüsselmärkte rund um Green Tech. Doch auch die Lebensmittel- und Ernährungsbranche ist von großer Bedeutung.

Green-Tech-Aktien: Diese Unternehmen leben die Entwicklung

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Es gibt zahlreiche börsennotierte Unternehmen, welche das Label "Green Tech" absolut verdient haben. Eines davon ist Save Foods mit der israelischen Tochter Save Foods Ltd. - welches mit einer innovativen und grünen Herangehensweise auffällt. Es handelt sich um ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, welches eine nachhaltige, bewusste, gesunde und grüne Ernährung fördert. Save Foods verlängert mit neuartigen Technologien die Haltbarkeit von Obst und Gemüse - und verringert zeitglich den Einsatz von gesundheitsschädlichen Pestiziden. Außerdem hat das US-Unternehmen der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. Stattdessen ist eine höhere Lebensmittelsicherheit eines der Ziele, welches Save Foods verfolgt. Durch Green Tech könnte das Unternehmen Einfluss auf die Lebensmitte- und Ernährungsbranche nehmen, der ganz im Sinne von Green Tech ist.

Nordex (ISIN: DE000A0D6554): Das deutsche Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Green Tech hat in diesem Bereich besonders viel Potenzial.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017): Der kanadische Konzern stellt gleichzeitig ein Green-Tech als auch ein Clean-Tech-Unternehmen dar. Mit hochqualitativem Lithiumhydroxid treibt Rock Tech Lithium die Elektromobilitätsrevolution an.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012): Das US-Unternehmen ist im Bereich der erneuerbaren Energien weltweit führend. Genau dort wird Green Tech benötigt.

iShares Global Clean Energy (ISIN: IE00B1XNHC34): Ein Fonds, der Green Tech in sich trägt, wie wenige andere. Top-Holdings sind Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), First Solar (ISIN: US3364331070), Vestas Wind Systems (ISIN: DK0061539921) und Plug Power (ISIN: US72919P2020).

Green Tech leitet den Weg in die Zukunft

Der Megatrend Green Tech ist nicht um sonst genau ein solcher. Die Unternehmen, welche unter diesen Begriff fallen, können die Herausforderungen der modernen Gesellschaft und modernen Wirtschaft lösen. Es wundert nicht, dass viele Green-Tech-Unternehmen eine gute Rolle an der Börse spielen.

