100 Euro pro Monat sparen oder einen Euro pro Tag in einen ETF zu investieren ist vom Ansatz her wirklich ein großer Unterschied. Im Endeffekt handelt es sich um weniger als ein Drittel bei der täglichen Variante. Oder aber um mehr als das Dreifache bei der monatlichen Sparalternative. Trotzdem gibt es etwas, das in diesem heutigen Beispiel für einen Unterschied sorgt: den Faktor Zeit. Schauen wir einmal, was passiert, wenn wir über 45 Jahre das Geld sparen oder investieren. Selbst eine marktübliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...