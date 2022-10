Die Quartalszahlen der Unternehmen dürften auch in der neuen Woche im Blick der Anleger stehen. Wie sicher die Vorstände die Firmen durch die Krise lenken, könnte folglich auch am Aktienmarkt die Richtung vorgeben. Von Bedeutung ist auch die Zinsentscheidung der europäischen Währungshüter, auch wenn Experten hier nicht mit einer Überraschung rechnen.um Am Ende der vergangenen Woche, die überwiegend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...