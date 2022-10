Der Umsatz des Nahrungsmittelriesen steigt so stark wie seit fast anderthalb Jahrzehnten nicht mehr. Das könnte für den Konzern zum Problem werden.Für Konzernchef Mark Schneider ist es ein Balanceakt: Die Aktionäre des Nahrungs-mittelherstellers haben andere Präferenzen als dessen Kunden. In Zeiten ausufernder Inflation prallen diese Gegensätze mit besonderer Wucht aufeinander. Die Fakten: Um 8,5 Prozent hat der Konzern den Umsatz in den ersten ...

