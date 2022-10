Der Bergbau gehört zu den ältesten Branchen der Welt, die noch heute einen riesigen Einfluss auf die Weltwirtschaft und unsere Gesellschaft haben. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hat sich die Branche dabei immer wieder neue erfunden. Sie ist an die jeweiligen Zeiten gebunden - und umgekehrt. Denn nur mit den passenden Rohstoffen ist Entwicklung und Fortschritt möglich. Die Suche nach wertvollen und nützlichen Rohstoffen hat die Menschheit daher schon immer interessiert. In den letzten Jahrhunderten wurden immer wieder große Entdeckungen gemacht, welche sich zu großen Bergbau-Projekten entwickelten. Von diesen gibt es auch derzeit eine ganze Menge.

Chilalo-Graphitprojekt von Evolution Energy Minerals

Einer der Rohstoffe, welche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine deutlich größere Rolle einnehmen dürften als zuletzt, ist Graphit. Das Mineral kommt vor allem rund um die E-Mobilität und die Energiewende zum Einsatz und muss deutlich mehr gefördert werden. Dafür könnte unter anderem das Chilalo-Graphitprojekt im Südosten Tansanias sorgen. Es wird von dem jungen australischen Unternehmen Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200) vorangetrieben, welches damit eine der spannendsten Minen in Betrieb nehmen will, die derzeit noch nicht am Laufen sind. "Die Produktqualität hebt Chilalo von anderen Graphitprojekten ab - es hat einen hohen Anteil an hochwertigem Grobflockengraphit und sein Feinflockengraphit hat sich als sehr geeignet für die Herstellung von Batterieanodenmaterialien erwiesen", erklärt Phil Hoskins, Managing Director von Evolution Energy Minerals. Eine Machbarkeitsstudie ist durchgeführt und wird derzeit registriert, bis März 2023 soll die Erschließung und Finanzierung des Chilalo-Projekts abgeschlossen sein. Bergbaulizenz, Umsiedlungsplan und Umweltgenehmigungen gibt es bereits. Evolution Energy Minerals hat sich zu Umweltstandards verpflichtet, was bestens zu modernen Bergbau-Projekten passt.

Central Rand und Grasberg-Mine als legendäre Gold-Projekte

Die Suche nach Gold hat die Menschen im Bergbau schon immer fasziniert. Die reichsten Goldvorkommen der Erde liegen im Witwatersrand in Südafrika. Um die Metropole Johannesburg wird goldhaltiges Gestein aus einer Tiefe von bis zu 3.900 Metern gefördert. Die Schächte der Western Deep Levels Mine gehören zu den tiefsten der Welt. Bergbau in diesen Tiefen ist eine faszinierende Wissenschaft für sich - und kein ungefährliches Unterfangen. Dem Abbau von Gold kann man in Johannesburg im Freizeitpark Gold Reef City ganz nahekommen. Dieser ist auf dem Übertagebereich der Crown Mines errichtet worden und entstand aus Führungen in den Minen.

Das größte Goldbergwerk befindet sich aber nicht in Südafrika, sondern in Indonesien. Genauer gesagt auf der Insel Neuguinea - und noch genauer in Westneuguinea. Der Rand des riesigen Tagebaus befindet sich fast 4.000 Meter über dem Meeresspiegel. Diese beiden unterschiedlichen Voraussetzungen rund um Gold zeigen, wie faszinierend und vielfältig die Welt des Bergbaus ist.

Bergbau am Meeresboden

Vor der Küste der Inseln Neuirland und Neubritannien, die zu Papua-Neuguinea gehören, sollte ab dem Jahr 2013 eine Metallsulfid-Lagerstätte betrieben werden. Der Name: Solwara 1. Am Meeresboden der Bismarcksee wollte die kanadisch-australische Aktiengesellschaft Nautilus Minerals Inc. in einer Wassertiefe von 1.700 Metern Meeresboden-Massivsulfide abbauen. Das Unternehmen ging in der Folge jedoch Pleite und das Projekt scheiterte. Die Faszination, Bodenschätze aus sulfidhaltigem Gestein in der Tiefsee zu gewinnen, blieb nach diesem ersten Versuch jedoch. Neue Projekte stehen in den Startlöchern.

Die Bergbau-Branche erfindet sich immer neu

Bei dem stetigen Wandel bleibt nur eines beständig: Die Bergbau-Branche erfindet sich immer wieder neu. Das gelingt durch neue Priorisierungen, neue Entdeckungen, neue Minen und neue Projekte. Junge und innovative Aktienunternehmen wie Evolution Energy Minerals folgen dabei Konzernen wie der BHP Group (ISIN: AU000000BHP4), Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) und Anglo American (ISIN: GB00B1XZS820), die an der Börse längst etabliert sind. Für Anlegerinnen und Anleger ist diese Entwicklung spannend zu sehen - und es lohnt sich, einen Blick auf die aufregendsten Bergbau-Projekte zu werfen. Auch mit Blick auf den ein oder anderen Bergbau-Fonds wie dem BlackRock Global Funds World Mining (ISIN: LU0368260294).

-

Quellen:

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/EVOLUTION-ENERGY-MINERALS-128000267/news/Evolution-Energy-Minerals-Evolution-Energy-Minerals-Unabhangige-Lebenszyklusanalyse-demonstriert-41939011/

https://de.wikipedia.org/wiki/Grasberg-Mine

https://passage-wilss.de/bergbau-am-meeresboden/

https://www.suedafrika.net/reisefuehrer/reiseziel-suedafrika-nordost/johannesburg/goldminen.html

Lassen Sie sich auf unseren Verteiler für Nebenwerte oder Evolution Energy Minerals eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nebenwerte" oder "Evolution Energy".

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Evolution Energy existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Evolution Energy. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Evolution Energy sind nicht im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken zu Evolution Energy lassen sich auf der Investor Relations-Seite des Unternehmens abrufen: https://evolutionenergyminerals.com.au/investor-dashboard/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.r-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 23.10.2022 Evolution Energy: Die spannendsten Bergbau-Projekte der Welt: Aufregende Minen und attraktive Unternehmen wie Evolution Energy, Rio Tinto und Anglo American appeared first on Small- and MicroCap Equity.