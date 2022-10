Wie sollten Anleger sich bei diesen schwierigen Zeiten bei der Geldanlage aufstellen? Max Otte, Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung, spricht über Fehler, die man machen kann - und wie man daraus lernen kann.

Max Otte spricht im Interview über klassische Fehler, die man nicht machen sollte. Darunter "Errors of Commission" und "Errors of Omission". Was darunter zu verstehen ist und welchen "Omission"-Fehler er selbst schon gemacht hat - Stichwort Amazon - sehen Sie im Video.

Und: Warum sich jetzt noch Investments im Öl- und Gassektor lohnen und warum Otte Big Techs wie Amazon, Apple und Alphabet-Aktien nicht als teuer ansieht, jetzt gleich einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

