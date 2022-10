Liebe Leser, 2022 steht der Turbo-Dienst von Feingold Research Ende September im Vergleich zum Jahresbeginn bei plus minus 0, zeitweise gar im Plus. Sprich - DAX,MDAX, Nasdaq - allesamt weit im Minus. Einige Börsendienste liegen dieses Jahr minus 50 bis minus 80 Prozent unter Wasser. Wir haben immer versprochen, dass wir in starken Börsenjahren nicht das aller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...