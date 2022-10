Die oftmals chaotischen Zustände in der Sommer- beziehungsweise Ferienzeit an den deutschen Flughäfen hat die Kunden massiv verärgert. Daher sucht die Lufthansa zwangsläufig nach Auswegen. Ein neues Gemeinschaftsunternehmen der Kranich-Airline und Fraport soll nun am Frankfurter Flughafen den Service für die Passagiere verbessern. Dabei soll die gleichberechtigt geführte "FraAlliance GmbH" die Abläufe im Terminal 1 optimieren, das vorwiegend von der Lufthansa Group genutzt wird. Ein konkretes Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...