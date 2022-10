Wer früher einen Amiga hatte, erinnert sich sicherlich noch an die grafische Benutzeroberfläche namens Workbench. Wenn ihr euch jetzt nostalgisch fühlt, haben wir gute Nachrichten, denn ihr könnt Workbench auch direkt im Browser nachbilden. Für viele Menschen in den späten 80er und frühen 90er Jahren war der Amiga der erste eigene Computer. Mit einem Neupreis von knapp über 1.000 D-Mark war der Heimcomputer für die damalige Zeit äußerst günstig. Außerdem war er eine beliebte Plattform für Spiele, was den Computer nicht zuletzt auch bei Kindern äußerst populär ...

