BERLIN (dpa-AFX) - Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hat sich kurz vor der nächsten Gesundheitsministerkonferenz dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht für Pflegeheimbewohner abzuschaffen. "Ich halte die im Infektionsschutzgesetz verankerte Regel, wonach Menschen, die in Pflegeheimen oder in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung leben, in Gemeinschaftsräumen eine Maske tragen müssen, für überzogen", sagte Lilie am Sonntag laut einer Mitteilung. "Nicht nur die persönlichen Räume, auch die Gemeinschaftsräume sind Teil ihres Zuhauses, in denen ein ungezwungenes Miteinander möglich sein muss."

Die Gesundheitsminister der Länder treffen sich an diesem Montag in Magdeburg, um unter anderem über das Infektionsschutzgesetz in der Corona-Pandemie zu beraten. Vor eineinhalb Wochen berichtete das Robert Koch-Institut, dass die zuletzt deutlich gestiegenen Corona-Infektionszahlen auch in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen zu mehr Corona-Ausbrüchen geführt haben.

Eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen von öffentlichen Gebäuden und Büros hält Lilie bei steigenden Infektionszahlen für angemessen: "Die Maske ist ein einfaches und effektives Instrument, um vor Infektionen zu schützen. Deshalb plädiere ich für die Maskenpflicht in Innenräumen, sollten die Zahlen wieder ansteigen."/nif/DP/he