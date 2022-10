Nokia-Aktionäre waren in den vergangenen Tagen echtes Bärenfutter. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 6,77 Prozent ein. Kursverluste erlitt die Aktie an insgesamt drei der fünf Sitzungen . Dabei tat besonders das Minus vom Donnerstag in Höhe von 7,62 Prozent weh. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund zwei Prozent zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...